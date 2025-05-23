На Житомирщині судитимуть жінку за смерть немовляти через ігнорування медичних рекомендацій

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До суду направлений обвинувальний акт відносно 25-річної жительки Звягельського району за фактом злісного невиконання обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило смерть дитини

Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

Медики наполягали на проведенні оперативного втручання у віці 6-8 місяців, наголошуючи на серйозних ризиках для життя без своєчасного лікування. Попри це, мати проігнорувала рекомендації лікарів і не забезпечила дитині необхідну допомогу, хоча операція могла бути проведена безоплатно.

Однак мати, достовірно знаючи про необхідність лікування та можливі наслідки, незважаючи на безоплатність проведення операції, дитину на лікування не відвезла, що призвело до її смерті.

Правоохоронці зібрали достатню доказову базу для притягнення матері до кримінальної відповідальності. Їй загрожує до 5 років позбавлення волі.

Щодо старшої дитини сім’ї органи опіки ухвалили рішення про відібрання.

Нагадаємо, на Київщині судитимуть жінку, яка перебуваючи в стані алкогольного спʼяніння, стільцем забила до смерті немовля. Їй загрожує до 15 років тюрми.