11:35  20 мая
Звезда "МастерШеф" вступил в ряды ВСУ
05:20  20 мая
Украинцы смогут "чистить зубы борщом": появилась паста с "национальным колоритом"
02:40  20 мая
Снайперы ГУР показали эксклюзивные кадры ликвидации россиян
UA | RU
UA | RU
20 мая 2025, 15:49

В Днепре мужчину будут судить за избиение и мошенничество

20 мая 2025, 15:49
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Днепре задержан мужчина, совершивший сразу два преступления. Сначала он избил знакомого, а затем ограбил прохожего

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

В Днепре будут судить 23-летнего мужчину за избиение и мошенничество. Первое преступление произошло 4 апреля. Тогда у него произошла ссора со знакомым. Злоумышленник ударил 48-летнего потерпевшего стулом и коленом. Потерпевший получил легкие телесные повреждения.

После этого произошло другое преступление. Злоумышленник попросил у другого мужчины мобильный телефон, якобы позвонить женщине. Однако когда он получил гаджет, то просто пошел с ним, не собираясь его возвращать.

"По результатам досудебного расследования фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) и ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт дознаватели отделения полиции № 1 Днепровского районного управления полиции №1 направили в суд", - сообщили в суде.

Напомним, ранее в Киеве мужчина с ножом напал на 18-летнюю продавщицу цветов. Девушка отдала ему выручку (200 гривен) и ушел. Оказалось, что это был ранее судимый житель Харькова. Сейчас его задержали снова и объявили о подозрении.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
нападение Ограбление
В Ровенской области мужчина ударил местного жителя ножом, потому что лаяла собака
20 мая 2025, 04:20
В Киевской области получил подозрение мужчина, который ударил знакомого ножом в грудь
17 мая 2025, 17:20
В столице мужчина ударил ножом знакомого
16 мая 2025, 21:15
Все новости »
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
15 мая 2025
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Страна-агрессор всегда готова использовать карту "своих" городов в Украине для срыва любых переговоров. Но использует ли?
13 мая 2025
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
Каждый день, на передовой, украинские воины стоят на защите нашей земли. Но война – это не только бои и победы, но и потери. За каждым павшим героем стоит не только его подвиг, но и семья, которая жде...
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
В Черновцах спасли собачку, которая упала в колодец
20 мая 2025, 17:07
Россияне обстреляли Купянск из артиллерии: пострадали 3 человека
20 мая 2025, 16:40
На Сумщине оккупанты атаковали пункт выдачи гуманитарной помощи: есть раненые
20 мая 2025, 16:10
Стеклянные остановки вместо антидроновых сеток в прифронтовых городах: можно ли избежать жертв
20 мая 2025, 15:55
Нардеп заявил, что украинской армии не хватает более 400 миллиардов
20 мая 2025, 15:42
На Ровенщине 19-летний юноша дважды обокрал церковь
20 мая 2025, 15:39
Завтра в Украине резко потеплеет
20 мая 2025, 15:29
Правоохранитель из Киева может сесть на 9 лет за организацию незаконного выезда за границу своему знакомому
20 мая 2025, 15:18
В Херсонской области сбили более 1600 российских дронов
20 мая 2025, 15:10
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Все публикации »
Андрей Длигач
Юрий Бутусов
Роман Истомин
Все блоги »