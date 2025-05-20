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В Днепре задержан мужчина, совершивший сразу два преступления. Сначала он избил знакомого, а затем ограбил прохожего

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

В Днепре будут судить 23-летнего мужчину за избиение и мошенничество. Первое преступление произошло 4 апреля. Тогда у него произошла ссора со знакомым. Злоумышленник ударил 48-летнего потерпевшего стулом и коленом. Потерпевший получил легкие телесные повреждения.

После этого произошло другое преступление. Злоумышленник попросил у другого мужчины мобильный телефон, якобы позвонить женщине. Однако когда он получил гаджет, то просто пошел с ним, не собираясь его возвращать.

"По результатам досудебного расследования фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) и ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт дознаватели отделения полиции № 1 Днепровского районного управления полиции №1 направили в суд", - сообщили в суде.

Напомним, ранее в Киеве мужчина с ножом напал на 18-летнюю продавщицу цветов. Девушка отдала ему выручку (200 гривен) и ушел. Оказалось, что это был ранее судимый житель Харькова. Сейчас его задержали снова и объявили о подозрении.