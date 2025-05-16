Росіяни атакували Дніпропетровщину із артилерії та дронів
Армія РФ протягом дня, 16 травня, завдали ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області
Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Фейсбуці, передає RegioNews.
За його словами, дронами й артилерійським вогнем загарбники атакували сам Нікополь, а також населені пункти Марганецької, Мирівської та Покровської громад.
Внаслідок удару з реактивних систем залпового вогню, здійсненого російськими військовими по Нікополю цієї ночі, понівечена, зокрема, й лікарня. Зафіксоване пошкодження вже семи будинків і десяти автомобілів.
Серед населення ніхто не постраждав.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині триває примусова евакуація родин із дітьми.
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