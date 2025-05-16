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16 травня 2025, 19:22

Росіяни атакували Дніпропетровщину із артилерії та дронів

16 травня 2025, 19:22
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фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА)
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Армія РФ протягом дня, 16 травня, завдали ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області

Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Фейсбуці, передає RegioNews.

За його словами, дронами й артилерійським вогнем загарбники атакували сам Нікополь, а також населені пункти Марганецької, Мирівської та Покровської громад.

Внаслідок удару з реактивних систем залпового вогню, здійсненого російськими військовими по Нікополю цієї ночі, понівечена, зокрема, й лікарня. Зафіксоване пошкодження вже семи будинків і десяти автомобілів.

Серед населення ніхто не постраждав.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині триває примусова евакуація родин із дітьми.

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