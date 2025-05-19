На Днепропетровщине полиция разыскивает свидетелей смертельного ДТП

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Днепропетровской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 13 октября 2020 примерно в 19:25 на автодороге М-04 "Знаменка — Луганск — Изварино", что в Новомосковском районе Днепропетровской области.

Водитель автомобиля Mercedes-BENZ, двигаясь со стороны Днепра в направлении г. Павлоград, совершил наезд на велосипедиста, который двигался впереди в попутном направлении.

Как отмечается, в результате аварии велосипедист получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован в больницу, где на следующий день скончался.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. В целях полного и беспристрастного расследования обстоятельств данного ДТП полиция обращается к возможным свидетелям и очевидцам с просьбой сообщить любую информацию", - добавили в полиции.

Напомним, в Днепропетровской области столкнулись автомобили: пострадавших вытаскивали спасатели.