Оккупанты обстреляли три района Днепропетровщины: повреждена инфраструктура

иллюстративное фото: Нацполиция

Вчера вечером российские оккупанты атаковали Никопольщину, Синельниковщину и Криворожье на Днепропетровщине дронами и артиллерией. В области работала ПВО

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По имеющимся данным, вечером захватчики ударили из тяжелой артиллерии по Марганецкой общине Никопольского района.

Межевскую общину на Синельниковщине враг атаковал БпЛА. Из-за ударов повреждены хозяйственная постройка и частные дома.

Также ночью российский FPV-дрон попал по Криворожскому району. Из-за атаки в Зеленодольской общине разбиты солнечные панели.

К счастью, всюду обошлось без погибших и пострадавших. Сергей Лысак добавил, что вечером защитники неба сбили над Днепропетровщиной пять дронов РФ.

Напомним, ночью 18 мая российские войска атаковали Киевскую область ударными беспилотниками. В результате вражеских обстрелов погибла 28-летняя женщина. Еще два человека и 4-летний мальчик получили ранения.