Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

15 мая возле частного домовладения в Центрально-Городском районе Кривого Рога мужчина поджег автомобиль ВАЗ, принадлежавший другому местному жителю. В результате пожара машина сгорела дотла.

Правоохранители задержали 37-летнего злоумышленника. Следователи объявили ему о подозрении по ч. 2 ст.194 Уголовного кодекса Украины. Теперь ему избрали меру пресечения. Следует отметить, что это наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

Напомним, ранее в Харьковской области задержаны подростки в возрасте 15 и 17 лет. Оказалось, что они поджигали автомобили ВСУ по заказу россиян.