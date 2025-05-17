В Кривом Роге задержали мужчину, который ночью поджег чужое авто
Полиция разоблачила мужчину, который поджег автомобиль. Огонь полностью уничтожил транспортное средство
Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.
15 мая возле частного домовладения в Центрально-Городском районе Кривого Рога мужчина поджег автомобиль ВАЗ, принадлежавший другому местному жителю. В результате пожара машина сгорела дотла.
Правоохранители задержали 37-летнего злоумышленника. Следователи объявили ему о подозрении по ч. 2 ст.194 Уголовного кодекса Украины. Теперь ему избрали меру пресечения. Следует отметить, что это наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет.
Напомним, ранее в Харьковской области задержаны подростки в возрасте 15 и 17 лет. Оказалось, что они поджигали автомобили ВСУ по заказу россиян.