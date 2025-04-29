Хотіли зігрітись: в Ужгороді діти спалили автомобіль

фото: Національна поліція

Сьогодні вранці, близько 6:00, на вулиці Капушанській в Ужгороді загорівся автомобіль "ВАЗ", який понад рік стояв на автостоянці

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Правоохоронці встановили, що ймовірною причиною пожежі став підпал.

Неподалік місця події поліція виявила чотирьох дітей віком 9–11 років, які намагались зігрітися, розвели вогонь і, ймовірно, випадково спричинили займання автівки.

Наразі вони перебувають у поліції разом із батьками, де дають пояснення.

Слідство триває, кваліфікація події уточнюється.

Нагадаємо, в Одеській області затримали дітей, які на замовлення росіян палили авто ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що на Рівненщині підлітки підпалили завод.