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17 мая 2025, 01:50

Хотела помочь ВСУ: в Днепре аферист обманул женщину на автомобилях для ВСУ

17 мая 2025, 01:50
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Иллюстративное фото
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В Днепре женщина, желавшая помочь военным, стала жертвой афериста. Он выманил у нее почти 200 тысяч гривен

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

К правоохранителям обратилась женщина, которая стала жертвой мошенника. Она хотела приобрести авто для нужд военных и доверилась в сети псевдоволонтеру. Злоумышленник заверил женщину, что имеет возможность бесплатно получить автомобили за границей, однако необходимо компенсировать затраты на их транспортировку.

В результате она несколько раз присылала ему деньги разными платежами на разные банковские счета. В общей сложности это было около 180 тысяч гривен. После получения денег аферист не выходил на связь.

Мошенником оказался 67-летний местный житель. Ему сообщили о подозрении.

"Полиция Днепра обращается к гражданам быть осмотрительными. Проверяйте отзывы о товаре и продавце. Указанные в объявлениях номера телефонов проверяйте через поисковые системы Интернета. Не исключено, что кто-то уже стал жертвой мошенника и предупреждает об этом других", - призывают в полиции.

Напомним, ранее в Тернопольской области разоблачили организованную преступную группу, которая торговала автомобилями для ВСУ. Они ввозили автомобили с помощью поддельных документов в качестве гуманитарной помощи. Впоследствии злоумышленники продавали эти машины через Интернет. Из-за этих махинации в государственный бюджет не было уплачено почти 2 миллиона гривен.

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