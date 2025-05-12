Фото: прокуратура

На Черкащині перед судом постануть учасники злочинної групи. Вони продавали автомобілі, які ввозили в Україну як гуманітарну допомогу

Про це повідомляє прокуратура Черкаської області, передає RegioNews.

На Черкащині судитимуть чотирьох зловмисників, які продавали гуманітарну допомогу під час воєнного стану. 32-річний житель міста Сміла залучив до "роботи" місцевих жителів та одного киянина. Разом вони протягом 2024 року продали сім автомобілів за 36 тисяч доларів США, які є гуманітарною допомогою та належали благодійному фонду, керівник якої — один з учасників злочинної групи.

Автомобілі ввозили з-закордону в якості гуманітарної допомоги. Отримувачем зареєстрували благодійну організацію одного зі зловмисників. Тепер всім членам групи загрожує позбавлення воді до 7 років.

Нагадаємо, раніше на Тернопільщині викрили злочинну групу, яка продавала автомобілі. Цей транспорт ввозили на територію України в якості гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ та благодійних організацій. Зловмисники не сплатили майже 2 мільйони гривень податків.