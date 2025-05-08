На Днепропетровщине разоблачили "черных" лесорубов
Житель Днепропетровской области сделал "бизнес" на незаконной вырубке деревьев. К работе он приобщил сына и знакомых
Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура, передает RegioNews.
Правоохранители разоблачили группу лесорубов. Житель Кривого Рога организовал проведение незаконных порубок деревьев в лесных насаждениях на территории Днепропетровской и Николаевской областей. К "работе" он привлек своего сына и знакомых.
Злоумышленники спилили дубы, акации, ясени. Затем они вывозили это, распилили на брусья и продавали. Окружающей среде нанесено более 2 миллионов гривен ущерба.
Напомним, ранее разоблачили злоумышленников, которые в Карпатах вырубили деревьев более чем на 35 миллионов гривен. Затем они продавали древесину за наличные деньги.