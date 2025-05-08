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08 мая 2025, 21:57

На Днепропетровщине разоблачили "черных" лесорубов

08 мая 2025, 21:57
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Иллюстративное фото
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Житель Днепропетровской области сделал "бизнес" на незаконной вырубке деревьев. К работе он приобщил сына и знакомых

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили группу лесорубов. Житель Кривого Рога организовал проведение незаконных порубок деревьев в лесных насаждениях на территории Днепропетровской и Николаевской областей. К "работе" он привлек своего сына и знакомых.

Злоумышленники спилили дубы, акации, ясени. Затем они вывозили это, распилили на брусья и продавали. Окружающей среде нанесено более 2 миллионов гривен ущерба.

Напомним, ранее разоблачили злоумышленников, которые в Карпатах вырубили деревьев более чем на 35 миллионов гривен. Затем они продавали древесину за наличные деньги.

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