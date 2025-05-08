Атака на Дніпропетровщину: поранена жінка, зруйновані будинки та магазин

фото: Дніпропетровська ОВА

Ввечері у середу, 7 травня, російські війська завдали чергового удару по Дніпропетровщині. Під ворожим вогнем опинилися населені пункти Синельниківського та Нікопольського районів

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок удару керованими авіаційними бомбами по Новопавлівській громаді Синельниківського району поранення отримала 72-річна жінка.

Також зруйновано чотири приватні будинки та пошкоджено продуктовий магазин.

Окрім того, армія РФ вдарила по Великомихайлівській громаді, застосувавши безпілотник. Постраждала одна приватна оселя.

На Нікопольщині ворог не припиняв обстріли — застосовував дрони-камікадзе та артилерію. Постраждали Нікополь та Марганецька громада. Відомо про пошкодження підприємства та одного автомобіля.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Правоохоронці документують наслідки атак, а комунальні служби ліквідовують руйнування.

Фото – Синельниківський район

Нагадаємо, 7 травня російські війська атакували Нікополь Дніпропетровської обалсті. Ворожий дрон влучив у п'ятиповерховий житловий будинок. На щастя, обійшлось без жертв та постраждалих.