Атака на Днепропетровщину: раненая женщина, разрушенные дома и магазин

фото: Днепропетровская ОВА

Вечером в среду, 7 мая, российские войска нанесли очередной удар по Днепропетровщине. Под вражеским огнем оказались населенные пункты Синельниковского и Никопольского районов

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По его словам, в результате удара управляемыми авиационными бомбами по Новопавловской общине Синельниковского района ранения получила 72-летняя женщина.

Также разрушены четыре частных дома и поврежден продуктовый магазин.

Кроме того, армия РФ ударила по Великомихайловскому обществу, применив беспилотник. Пострадал один частный дом.

В Никопольщине враг не прекращал обстрелы — применял дроны-камикадзе и артиллерию. Пострадали Никополь и Марганецкая община. Известно о повреждении предприятия и одного автомобиля.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Правоохранители документируют последствия атак, а коммунальные службы ликвидируют разрушение.

Фото – Синельниковский район

Напомним, 7 мая российские войска атаковали Никополь Днепропетровской области. Вражеский дрон попал в пятиэтажный жилой дом. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.