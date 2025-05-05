Оккупанты били по Никопольщине дронами-камикадзе и тяжелой артиллерией: работала ПВО

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Ночью и утром войска РФ атаковали Никопольщину на Днепропетровщине разными видами вооружения. В регионе успешно работала ПВО

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По его словам, захватчики применяли РСЗО "Град", тяжелую артиллерию и дроны-камикадзе.

"Пострадали Марганецкая, Мировская, Покровская общины и сам Никополь. Загорелись гараж и легковушка. Погибших и пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Сергей Лысак добавил, что этой ночью подразделения ВК "Восход" сбили на Днепропетровщине два вражеских беспилотника.

Напомним, 4 мая российские оккупанты атаковали КАБом Новопавловскую общину Синельниковского района. В результате авиаудара погиб мирный житель.