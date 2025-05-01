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01 мая 2025, 20:11

Войска РФ накрыли Днепропетровщину артиллерией и БпЛА: ранена женщина, погибли животные

01 мая 2025, 20:11
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фото: Сергей Лысак
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В течение текущих суток россияне атаковали Никопольщину, Криворожье и Синельниковщину. Оккупанты били по Днепропетровщине артиллерией и FPV-дронами

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Он уточнил, что больше всего атак пережила Никопольщина. Захватчики обстреливали Никополь, Мировскую, Покровскую, Марганецкую и Красногригорьевскую общины. В результате атак повреждены четыре частных дома, две хозяйственные постройки, газопровод, горел дачный дом.

"Пострадала 47-летняя женщина. Ее доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Погибли 30 голов домашних животных", - говорится в сообщении.

Сергей Лысак добавил, что по Зеленодольской общине на Криворожье российская армия ударила беспилотником. Там повреждена инфраструктура.

Также в Николаевской общине на Синельниковщине вражеский БпЛА разрушил частный жилой дом.

Напомним, 1 мая россияне атаковали из авиации город Мирноград и поселок Новоэкономическое Покровского района. В результате вражеских обстрелов погибли двое жителей Донбасса, еще один человек ранен.

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