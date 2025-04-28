Окупанти накрили Нікопольщину з важкої артилерії: в ОВА розповіли про наслідки атак
Сьогодні вранці російська армія обстріляла Нікопольщину на Дніпропетровщині. Для атак агресор застосовував важку артилерію та дрони-камікадзе
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
Він додав, що вночі минулося без ворожих ударів. Вже вранці окупанти били по самому Нікополю та Марганецькій громаді.
"Загиблих і постраждалих немає. Яких збитків завдав противник, з'ясовуємо", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вчора ввечері загарбники вдарили безпілотником по Синельниківському району. Внаслідок атаки загорівся приватний будинок, власник оселі загинув дорогою до лікарні.
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