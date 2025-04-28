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Сьогодні вранці російська армія обстріляла Нікопольщину на Дніпропетровщині. Для атак агресор застосовував важку артилерію та дрони-камікадзе

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Він додав, що вночі минулося без ворожих ударів. Вже вранці окупанти били по самому Нікополю та Марганецькій громаді.

"Загиблих і постраждалих немає. Яких збитків завдав противник, з'ясовуємо", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора ввечері загарбники вдарили безпілотником по Синельниківському району. Внаслідок атаки загорівся приватний будинок, власник оселі загинув дорогою до лікарні.