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Сегодня утром российская армия обстреляла Никопольщину Днепропетровской области. Для атак агрессор применял тяжелую артиллерию и дроны-камикадзе

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Он добавил, что ночью обошлось без вражеских ударов. Уже утром оккупанты били по самому Никополю и Марганецкой общине.

"Погибших и пострадавших нет. Какой ущерб нанес противник, выясняем", – говорится в сообщении.

Напомним, вчера вечером захватчики ударили беспилотником по Синельниковскому району. В результате атаки загорелся частный дом, владелец дома погиб по дороге в больницу.