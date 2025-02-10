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10 лютого 2025, 17:56

У Чернівецькій області через ускладнення від кору померла дитина

10 лютого 2025, 17:56
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ілюстративне фото: acmd.clinic
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На Буковині через ускладнення від кору померла 10-річна дитина. Вона не мала щеплення

Про це повідомляє департамент охорони здоров'я Чернівецької ОВА, передає RegioNews.

За цим випадком епідеміологи провели розслідування, визначили контактних осіб та організували медичне спостереження за ними.

"Це дозволило зупинити подальше поширення інфекції в зазначеному осередку. Водночас зауважується, що для формування колективного імунітету необхідно, щоб рівень вакцинації досягав 95-98% як на рівні областей, і країни в цілому", – йдеться у повідомленні.

У департаменті охорони здоров'я наголосили, що 23,5% дітей в області, які мали отримати щеплення проти кору у 2024 році, досі не вакциновані.

Основними причинами відмови від щеплень у дітей є релігійні переконання батьків, побоювання побічних ефектів та необґрунтоване відтермінування вакцинації.

Ускладнення від кору

Кір небезпечний ускладненнями, які він може викликати, — особливо в дітей до 5 років. Це:

  • запалення легень (пневмонія);
  • запалення середнього вуха (отит);
  • запалення мозку (енцефаліт);
  • смерть.

Тому за перших симптомів кору — негайно дзвоніть на 103 або 112 — для отримання медичної допомоги та вчасного виявлення інфекції в інших людей.

Як захиститися від кору

Специфічного лікування від кору не існує. Найбезпечніший і найнадійніший спосіб профілактики кору — вакцинація.

Нагадаємо, в Чернівецькій області продовжують фіксувати зростання захворюваності на грип та ГРВІ. За минулий тиждень епідемічний поріг перевищено на 49%.

кір Чернівецька область діти вакцинація ускладнення
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