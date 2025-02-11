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Регіональні Центри контролю та профілактики хвороб проведуть додаткові заходи з імунізації в областях. Усе для того, щоб уникнути спалахів інфекційних хвороб у громадах

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, передає RegioNews.

Додаткові раунди імунізації проти інфекційних хвороб в Україні проводяться вже три роки поспіль.

Так, у 2022 році - проти поліомієліту, у 2023 році - проти кору, паротиту, краснухи, у 2024 - від дифтерії, правця та кашлюка. Проте, як наголошують у відомстві, попри це охоплення рутинними щепленнями за результатами минулого року не досягають рекомендованих ВООЗ 95%.

Окрім того, цьогоріч зберігається загроза спалаху кору, враховуючи завезені випадки наприкінці 2024 року та недостатні показники охоплень щепленнями у низці областей.

Відтак додаткові заходи з імунізації розпочнуться вже в найближчі кілька місяців.

"З огляду на аналіз епідситуації у своїх областях ЦКПХ створюватимуть локальні плани щодо довакцинації проти інфекційних хвороб у найближчі кілька місяців для запобігання ймовірних спалахів", - наголосив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Як відомо, в Україні безоплатні щеплення проти 10 інфекційних хвороб входять до Календаря профілактичних щеплень.

Зокрема, дитина має отримати щеплення проти таких захворювань, як туберкульоз, гепатит B, кір, епідемічний паротит, краснуха, дифтерія, правець, кашлюк, поліомієліт та хіб-інфекція.

Також передбачена безоплатна ревакцинація проти дифтерії та правця для дорослих.

Нагадаємо, цьогоріч на Буковині через ускладнення від кору померла 10-річна дитина, яка не була щеплена.