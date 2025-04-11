Окупанти понад 500 разів обстріляли міста та села на Запоріжжі
Минулої доби російські війська завдали 531 удар по 13 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак пошкоджена цивільна інфраструктура
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Надійшло 6 повідомлень про пошкодження приватних будинків, господарчих споруд та автомобілів", – йдеться у повідомленні.
Іван Федоров додав, що вчора війська РФ здійснили:
- пʼять авіаційних ударів по Гуляйполю, Залізничному, Новодарівці та Щербакам.
- 330 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке Перше, Кам'янське, Степове, Лобкове, Гуляйполе, Преображенку, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.
- 10 обстрілів із РСЗВ накрили Степове, Новоданилівку та Новоандріївку.
- 186 артударів завдали окупанти по території Камʼянського, Степового, Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Дніпру 10 квітня загинула одна людина, ще восьмеро – отримали поранення. Надзвичайники ліквідують наслідки ворожої атаки.
Російський дрон атакував багатоповерхівку на Житомирщині: є жертва та поранені, серед них – дитинаВсі новини »
10 квітня 2025, 21:10Російська армія вбила цивільного в передмісті Херсона
10 квітня 2025, 20:20Жертва та 6 поранених: рятувальники показали наслідки ракетного удару по Дніпру
10 квітня 2025, 19:50
10 квітня 2025
Що відомо про бізнесмена Манукяна, якого підозрюють у зв’язках з Арменом "Горлівським"
Харківський бізнесмен Володимир Манукян зазвичай уникає публічності. Він із категорії людей з надзвичайно суперечливою репутацією. Але недавно кілька ЗМІ звернули увагу на його недавнє минуле і зв’язк...
09 квітня 2025
"Діти ворогів народу". Чому обстріл Кривого Рогу викликав таку несподівану реакцію
Українське суспільство, розділившись на частини і ворогуючи між собою, докотилося до цілком російських антигуманістичних наративів. Чому військовий дозволяє собі настільки різкі заяви на адресу не про...
09 квітня 2025
Шлях одинокої матері: як живуть жінки, що втратили чоловіка на війні
До повномасштабної війни статус одинокої мами мали майже 120 тис. українок. Але сьогодні цей показник, на превеликий жаль, постійно збільшується. Ростити дітей самотужки — завдання вкрай непросте, тим...
04 квітня 2025
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Тема нових виборів президента і Верховної Ради України так чи інакше залишається на порядку денному, особливо зважаючи на можливе перемир'я чи взагалі зупинку війни. Коли саме відбудуться ці вибори і ...
ЗСУ ліквідували ще понад 1200 окупантів, знищили 61 артсистему ворога
11 квітня 2025, 08:47Через удар РФ по Дніпру знищені склади компанії Biosphere, яка виробляє товари для дому
11 квітня 2025, 08:40Війська Росії вбили мешканця Херсонщини, постраждали 5 цивільних
11 квітня 2025, 08:20У Києві горіла триповерхівка: загинула людина
11 квітня 2025, 08:14У Дніпрі ліквідували масштабну пожежу після удару балістикою: з'явилися нові дані про поранених
11 квітня 2025, 08:03У Запоріжжі на 2,5 місяці перекриють рух Дніпровською ГЕС: схема об'їзду
11 квітня 2025, 07:55На Полтавщині через негоду знеструмлені 12 населених пунктів, – ОВА
11 квітня 2025, 07:42Інтенсивність російських штурмів на Сумщині за останній тиждень зросла на 30%, – ОВА
11 квітня 2025, 07:24На Харківщині сапери розмінували близько 180 гектарів територій
11 квітня 2025, 07:10
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Що відомо про бізнесмена Манукяна, якого підозрюють у зв’язках з Арменом "Горлівським"
"Діти ворогів народу". Чому обстріл Кривого Рогу викликав таку несподівану реакцію