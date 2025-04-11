В Днепре ликвидировали масштабный пожар после ракетного удара: появились новые данные о раненых

фото: ГСЧС Украины

Число пострадавших из-за вчерашнего вражеского ракетного удара по Днепру возросло до девяти. Масштабный пожар ликвидировали сегодня утром

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

"В Днепре, по уточненной информации, из-за ракетного удара накануне пострадали 9 человек", – проинформировал региона.

Сергей Лысак добавил, что только утром спасателям удалось ликвидировать масштабный пожар, возникший в результате попадания.

По данным ОВА, вчера вечером на Днепропетровщине работала ПВО. Защитники неба уничтожили шесть вражеских беспилотников.

По Грушевской общине Криворожского района оккупанты попали дроном-камикадзе. Там повреждена линия электропередач.

Также российская армия ударила БпЛА по Никопольщине – Никополю и Марганецкой общине. К счастью, обошлось без погибших и раненых.

оккупанты Напомним, вчера днем ударили баллистикой по Днепру. Возник масштабный пожар.

Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара по Днепру 10 апреля погиб один человек, еще восемь получили ранения.