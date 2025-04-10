Ракетна атака на Дніпро: кількість постраждалих знову зросла

До повномасштабної війни статус одинокої мами мали майже 120 тис. українок. Але сьогодні цей показник, на превеликий жаль, постійно збільшується. Ростити дітей самотужки — завдання вкрай непросте, тим...

Шлях одинокої матері: як живуть жінки, що втратили чоловіка на війні

04 квітня 2025

Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні

Тема нових виборів президента і Верховної Ради України так чи інакше залишається на порядку денному, особливо зважаючи на можливе перемир'я чи взагалі зупинку війни. Коли саме відбудуться ці вибори і ...