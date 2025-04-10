Ракетна атака на Дніпро: кількість постраждалих знову зросла
Число потерпілих через сьогоднішній ракетний обстріл Дніпра збільшилося до восьми. Більшість потерпілих перебувають у лікарнях
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
"За оновленою інформацією, у Дніпрі 8 постраждалих. Троє людей на амбулаторному лікуванні, решта – госпіталізовані", – поінформував очільник області.
Сергій Лисак закликав жителів Дніпропетровщини реагувати на сигнали повітряної тривоги. За даними ОВА, в небі над областю фіксуються російські "шахеди".
Нагадаємо, окупанти вдарили балістикою по Дніпру вдень 10 квітня. Виникла масштабна пожежа. Правоохоронці показали кадри з місця ракетного удару.
Раніше повідомлялося, що внаслідок ракетного удару по Дніпру загинула одна людина, ще шестеро – отримали поранення.