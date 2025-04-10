11:06  10 квітня
Помер зірка "Ліги сміху"
10:19  10 квітня
В Україні випало до метра снігу
07:44  10 квітня
Втрати Росії станом на 10 квітня: Генштаб оновив дані
UA | RU
UA | RU
10 квітня 2025, 21:45

Ракетна атака на Дніпро: кількість постраждалих знову зросла

10 квітня 2025, 21:45
Читайте также на русском языке
фото: ДСНС України у Дніпропетровській області
Читайте также
на русском языке

Число потерпілих через сьогоднішній ракетний обстріл Дніпра збільшилося до восьми. Більшість потерпілих перебувають у лікарнях

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

"За оновленою інформацією, у Дніпрі 8 постраждалих. Троє людей на амбулаторному лікуванні, решта – госпіталізовані", – поінформував очільник області.

Сергій Лисак закликав жителів Дніпропетровщини реагувати на сигнали повітряної тривоги. За даними ОВА, в небі над областю фіксуються російські "шахеди".

Нагадаємо, окупанти вдарили балістикою по Дніпру вдень 10 квітня. Виникла масштабна пожежа. Правоохоронці показали кадри з місця ракетного удару.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ракетного удару по Дніпру загинула одна людина, ще шестеро – отримали поранення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
РФ війна окупанти Дніпро жертва Лисак Сергій Петрович ракетний удар постраждалі
Російський дрон атакував багатоповерхівку на Житомирщині: є жертва та поранені, серед них – дитина
10 квітня 2025, 21:10
Російська армія вбила цивільного в передмісті Херсона
10 квітня 2025, 20:20
Жертва та 6 поранених: рятувальники показали наслідки ракетного удару по Дніпру
10 квітня 2025, 19:50
Всі новини »
10 квітня 2025
Що відомо про бізнесмена Манукяна, якого підозрюють у зв’язках з Арменом "Горлівським"
Харківський бізнесмен Володимир Манукян зазвичай уникає публічності. Він із категорії людей з надзвичайно суперечливою репутацією. Але недавно кілька ЗМІ звернули увагу на його недавнє минуле і зв’язк...
09 квітня 2025
"Діти ворогів народу". Чому обстріл Кривого Рогу викликав таку несподівану реакцію
Українське суспільство, розділившись на частини і ворогуючи між собою, докотилося до цілком російських антигуманістичних наративів. Чому військовий дозволяє собі настільки різкі заяви на адресу не про...
09 квітня 2025
Шлях одинокої матері: як живуть жінки, що втратили чоловіка на війні
До повномасштабної війни статус одинокої мами мали майже 120 тис. українок. Але сьогодні цей показник, на превеликий жаль, постійно збільшується. Ростити дітей самотужки — завдання вкрай непросте, тим...
04 квітня 2025
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Тема нових виборів президента і Верховної Ради України так чи інакше залишається на порядку денному, особливо зважаючи на можливе перемир'я чи взагалі зупинку війни. Коли саме відбудуться ці вибори і ...
Російський дрон атакував багатоповерхівку на Житомирщині: є жертва та поранені, серед них – дитина
10 квітня 2025, 21:10
Співачка TAYANNA ледь не загинула вдома: що сталося
10 квітня 2025, 20:41
Російська армія вбила цивільного в передмісті Херсона
10 квітня 2025, 20:20
Жертва та 6 поранених: рятувальники показали наслідки ракетного удару по Дніпру
10 квітня 2025, 19:50
Масовані обстріли Нікопольщини: пошкоджені будинки і підприємства, 13 постраждалих
10 квітня 2025, 19:40
"Луплять балістикою по памперсах та дитячих майданчиках": мер Дніпра Філатов висловився після атаки
10 квітня 2025, 19:25
Росія почала застосовувати БпЛА, які розкидають вибухонебезпечні предмети: що відомо
10 квітня 2025, 19:10
"Безвідповідальні заяви": Китай відреагував на те, що його громадяни воюють з росіянами проти України
10 квітня 2025, 18:45
Ракетний обстріл Дніпра: кількість поранених зросла до 5
10 квітня 2025, 18:40
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Що відомо про бізнесмена Манукяна, якого підозрюють у зв’язках з Арменом "Горлівським"
"Діти ворогів народу". Чому обстріл Кривого Рогу викликав таку несподівану реакцію
Всі публікації »
Православна церква України
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Всі блоги »