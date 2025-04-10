Масовані обстріли Нікопольщини: пошкоджені будинки і підприємства, 13 постраждалих

фото: Сергій Лисак

Через атаку російського дрона у Нікополі на Дніпропетровщині постраждали 13 людей. Загарбники протягом доби били по цивільній інфраструктурі Нікопольщини

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

"П’ятеро поранених госпіталізовані, з них четверо – у важкому стані. 16-річного хлопця та чоловіка старшого віку направили до медзакладів Дніпра. Решта потерпілих оговтуватися буде вдома", – йдеться у повідомленні.

Сергій Лисак додав, що ворог бив по Нікопольщині увесь день. Окрім райцентру, потерпали Марганецька, Покровська, Червоногригорівська громади.

За даними ОВА, РФ спрямувала на міста та села понад 30 дронів-камікадзе. Також ворог бив з артилерії. Серед пошкодженого – магазин, два приватні будинки, дві господарські споруди, три підприємства та інфраструктура.

Нагадаємо, 10 квітня росіяни атакували Нікополь дроном. Раніше повідомлялося про 12 постраждалих.

Також повідомлялося, що внаслідок ракетного удару по Дніпру вдень 10 квітня постраждали п'ятеро цивільних. Одна людина загинула.