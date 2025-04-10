Жертва и 6 раненых: спасатели показали последствия ракетного удара по Днепру
В результате ракетного удара по Днепру погиб один человек, еще шестеро получили ранения. В настоящее время чрезвычайники ликвидируют последствия вражеской атаки
Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС Украины, передает RegioNews.
Из-за ракетной атаки возник масштабный пожар на инфраструктурном объекте.
"К сожалению, 1 человек погиб, 6 человек получили ранения разных степеней тяжести. В настоящее время пожар локализован", – говорится в сообщении.
На месте российского удара работают более 120 спасателей, привлечены 32 единицы спецтехники.
Напомним, днем оккупанты ударили баллистикой по Днепру. Возник масштабный пожар.
Также сообщалось, что в результате ракетного удара по Днепру 10 апреля пострадали пять гражданских. Один человек погиб.
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