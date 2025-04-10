11:06  10 квітня
Помер зірка "Ліги сміху"
10:19  10 квітня
В Україні випало до метра снігу
07:44  10 квітня
Втрати Росії станом на 10 квітня: Генштаб оновив дані
UA | RU
UA | RU
10 квітня 2025, 18:50

Ракетний обстріл Дніпра: кількість поранених зросла до 5

10 квітня 2025, 18:50
Читайте также на русском языке
фото: t.me/dnipr_gp_gov_ua
Читайте также
на русском языке

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Дніпру вдень 10 квітня зросла до п'яти. Одна людина загинула

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Наразі відомо про п'ятьох поранених через ракетний удар по Дніпру.

"Всі госпіталізовані. Жінка 55 років у важкому стані. Решта – у стані середньої тяжкості. Одна людина загинула", – йдеться у повідомленні.

Наразі рятувальники продовжують приборкувати пожежу, що виникла на інфраструктурному об'єкті.

Нагадаємо, окупанти вдарили балістикою по Дніпру вдень 10 квітня. Виникла масштабна пожежа. Правоохоронці показали кадри з місця ракетного удару.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна окупанти Дніпро жертва Лисак Сергій Петрович ракетний удар постраждалі
Росія почала застосовувати БпЛА, які розкидають вибухонебезпечні предмети: що відомо
10 квітня 2025, 18:40
Росіяни атакують столицю дронами: у Києві працює ППО
10 квітня 2025, 17:30
Окупанти вдарили по Херсону: є постраждалий
10 квітня 2025, 16:30
Всі новини »
10 квітня 2025
Що відомо про бізнесмена Манукяна, якого підозрюють у зв’язках з Арменом "Горлівським"
Харківський бізнесмен Володимир Манукян зазвичай уникає публічності. Він із категорії людей з надзвичайно суперечливою репутацією. Але недавно кілька ЗМІ звернули увагу на його недавнє минуле і зв’язк...
09 квітня 2025
"Діти ворогів народу". Чому обстріл Кривого Рогу викликав таку несподівану реакцію
Українське суспільство, розділившись на частини і ворогуючи між собою, докотилося до цілком російських антигуманістичних наративів. Чому військовий дозволяє собі настільки різкі заяви на адресу не про...
09 квітня 2025
Шлях одинокої матері: як живуть жінки, що втратили чоловіка на війні
До повномасштабної війни статус одинокої мами мали майже 120 тис. українок. Але сьогодні цей показник, на превеликий жаль, постійно збільшується. Ростити дітей самотужки — завдання вкрай непросте, тим...
04 квітня 2025
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Тема нових виборів президента і Верховної Ради України так чи інакше залишається на порядку денному, особливо зважаючи на можливе перемир'я чи взагалі зупинку війни. Коли саме відбудуться ці вибори і ...
"Безвідповідальні заяви": Китай відреагував на те, що його громадяни воюють з росіянами проти України
10 квітня 2025, 18:45
Росія почала застосовувати БпЛА, які розкидають вибухонебезпечні предмети: що відомо
10 квітня 2025, 18:40
Удар балістикою по Дніпру: показали фото з наслідками
10 квітня 2025, 18:12
Через недійсні військово-облікові документи українцям за кордоном не видадуть паспорт
10 квітня 2025, 18:05
Обіцяв пам'ятник загиблому чоловіку: у Києві шахрай виманив у військової 300 тисяч
10 квітня 2025, 17:55
Били, ґвалтували і погрожували надіслати фото сину: окупанти викрали мати правоохоронця і знущались з неї
10 квітня 2025, 17:35
Росіяни атакують столицю дронами: у Києві працює ППО
10 квітня 2025, 17:30
Війська РФ обстріляли селище на Херсонщині: поранена жінка
10 квітня 2025, 17:00
Росіяни вдарили по Дніпру балістикою: спалахнула пожежа, є поранені та загиблий
10 квітня 2025, 16:55
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Що відомо про бізнесмена Манукяна, якого підозрюють у зв’язках з Арменом "Горлівським"
"Діти ворогів народу". Чому обстріл Кривого Рогу викликав таку несподівану реакцію
Всі публікації »
Православна церква України
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Всі блоги »