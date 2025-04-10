Ракетний обстріл Дніпра: кількість поранених зросла до 5
Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Дніпру вдень 10 квітня зросла до п'яти. Одна людина загинула
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
Наразі відомо про п'ятьох поранених через ракетний удар по Дніпру.
"Всі госпіталізовані. Жінка 55 років у важкому стані. Решта – у стані середньої тяжкості. Одна людина загинула", – йдеться у повідомленні.
Наразі рятувальники продовжують приборкувати пожежу, що виникла на інфраструктурному об'єкті.
Нагадаємо, окупанти вдарили балістикою по Дніпру вдень 10 квітня. Виникла масштабна пожежа. Правоохоронці показали кадри з місця ракетного удару.
Росія почала застосовувати БпЛА, які розкидають вибухонебезпечні предмети: що відомоВсі новини »
10 квітня 2025, 18:40Росіяни атакують столицю дронами: у Києві працює ППО
10 квітня 2025, 17:30Окупанти вдарили по Херсону: є постраждалий
10 квітня 2025, 16:30
10 квітня 2025
Що відомо про бізнесмена Манукяна, якого підозрюють у зв’язках з Арменом "Горлівським"
Харківський бізнесмен Володимир Манукян зазвичай уникає публічності. Він із категорії людей з надзвичайно суперечливою репутацією. Але недавно кілька ЗМІ звернули увагу на його недавнє минуле і зв’язк...
09 квітня 2025
"Діти ворогів народу". Чому обстріл Кривого Рогу викликав таку несподівану реакцію
Українське суспільство, розділившись на частини і ворогуючи між собою, докотилося до цілком російських антигуманістичних наративів. Чому військовий дозволяє собі настільки різкі заяви на адресу не про...
09 квітня 2025
Шлях одинокої матері: як живуть жінки, що втратили чоловіка на війні
До повномасштабної війни статус одинокої мами мали майже 120 тис. українок. Але сьогодні цей показник, на превеликий жаль, постійно збільшується. Ростити дітей самотужки — завдання вкрай непросте, тим...
04 квітня 2025
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Тема нових виборів президента і Верховної Ради України так чи інакше залишається на порядку денному, особливо зважаючи на можливе перемир'я чи взагалі зупинку війни. Коли саме відбудуться ці вибори і ...
"Безвідповідальні заяви": Китай відреагував на те, що його громадяни воюють з росіянами проти України
10 квітня 2025, 18:45Росія почала застосовувати БпЛА, які розкидають вибухонебезпечні предмети: що відомо
10 квітня 2025, 18:40Удар балістикою по Дніпру: показали фото з наслідками
10 квітня 2025, 18:12Через недійсні військово-облікові документи українцям за кордоном не видадуть паспорт
10 квітня 2025, 18:05Обіцяв пам'ятник загиблому чоловіку: у Києві шахрай виманив у військової 300 тисяч
10 квітня 2025, 17:55Били, ґвалтували і погрожували надіслати фото сину: окупанти викрали мати правоохоронця і знущались з неї
10 квітня 2025, 17:35Росіяни атакують столицю дронами: у Києві працює ППО
10 квітня 2025, 17:30Війська РФ обстріляли селище на Херсонщині: поранена жінка
10 квітня 2025, 17:00Росіяни вдарили по Дніпру балістикою: спалахнула пожежа, є поранені та загиблий
10 квітня 2025, 16:55
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Що відомо про бізнесмена Манукяна, якого підозрюють у зв’язках з Арменом "Горлівським"
"Діти ворогів народу". Чому обстріл Кривого Рогу викликав таку несподівану реакцію