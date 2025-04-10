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10 квітня 2025, 18:40

Росія почала застосовувати БпЛА, які розкидають вибухонебезпечні предмети: що відомо

10 квітня 2025, 18:40
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фото: МВС
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Під час масованих атак російські війська почали застосовувати БпЛА, що розкидають вибухонебезпечні предмети. Вони несуть серйозну загрозу для цивільного населення

Про це повідомив пресцентр Міністерства внутрішніх справ України, передає RegioNews.

Зазначається, що дрони такого типу РФ може використовувати для ураження будь-якого з регіонів України.

"Ризик надзвичайно високий й через те, що час вибуху таких боєприпасів невідомий. Уважно подивіться на фото — так можуть виглядати ці вибухонебезпечні предмети. Зображені вибухонебезпечні предмети вилучені в Києві, зовнішній вигляд може відрізнятися", — йдеться в повідомленні.

Ці вибухонебезпечні предмети схожі на трубу з квадратними насічками на корпусі. Діаметр близько 5 см, довжина 35-40 см.

Правоохоронці та рятувальники нагадують, що у разі виявлення підозрілих предметів необхідно:

  • не підходити;
  • не чіпати;
  • телефонувати: 101, 102 чи 112.

Нагадаємо, в ніч проти 10 квітня РФ атакувала Україну 145 ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів.

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