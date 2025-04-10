Росіяни атакували Нікополь дроном: є постраждалі, серед них - підліток
Росіяни атакували Нікополь. Внаслідок атаки є постраждалі. Серед них - 16-річний хлопець, який зараз у важкому стані
Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.
За словами Сергія Лисака, росіяни атакували Нікополь дроном-камікадзе. Внаслідок удару 12 людей постраждали. Серед них - 16-річний підліток. Зараз він у важкому стані.
"Пошкоджені гуртожиток та 5 авто. Обстеження території продовжується", - сказав голова ОВА.
Нагадаємо, раніше росіяни атакували з дрона 64-річного чоловіка в Херсоні. На нього скинули вибухівку. Чоловіка госпіталізували з вибуховою травмою та уламковими пораненнями ніг.
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