Массированные обстрелы Никопольщины: повреждены дома и предприятия, 13 пострадавших

фото: Сергей Лысак

Из-за атаки российского дрона в Никополе на Днепропетровщине пострадали 13 человек. Захватчики в течение суток били по гражданской инфраструктуре Никопольщины

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

"Пятеро раненых госпитализированы, из них четверо - в тяжелом состоянии. 16-летнего парня и мужчину старшего возраста направили в медучреждения Днепра. Остальные пострадавшие приходят в себя дома", - говорится в сообщении.

Сергей Лысак добавил, что враг бил по Никопольщине весь день. Кроме райцентра, страдали Марганецкая, Покровская, Красногригорьевская общины.

По данным ОВА, РФ направила на города и села более 30 дронов-камикадзе. Также враг бил из артиллерии. Среди поврежденного – магазин, два частных дома, два хозяйственных сооружения, три предприятия и инфраструктура.

Напомним, 10 апреля россияне атаковали Никополь дроном. Ранее сообщалось о 12 пострадавших.

Также сообщалось, что в результате ракетного удара по Днепру днем 10 апреля пострадали пять гражданских. Один человек погиб.