Ракетный обстрел Днепра: количество раненых возросло до 5
Число пострадавших в результате ракетного удара по Днепру днем 10 апреля возросло до пяти. Один человек погиб
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
Известно о 5 раненых из-за ракетного удара по Днепру.
"Все госпитализированы. Женщина 55 лет в тяжелом состоянии. Остальные – в состоянии средней тяжести. Один человек погиб", – говорится в сообщении.
В настоящее время спасатели продолжают укрощать пожар, возникший на инфраструктурном объекте.
Напомним, оккупанты ударили баллистикой по Днепру днем 10 апреля. Возник масштабный пожар. Правоохранители показали кадры с места ракетного удара.
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