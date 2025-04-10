Ракетный обстрел Днепра: количество раненых возросло до 5

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Число пострадавших в результате ракетного удара по Днепру днем 10 апреля возросло до пяти. Один человек погиб

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Известно о 5 раненых из-за ракетного удара по Днепру.

"Все госпитализированы. Женщина 55 лет в тяжелом состоянии. Остальные – в состоянии средней тяжести. Один человек погиб", – говорится в сообщении.

В настоящее время спасатели продолжают укрощать пожар, возникший на инфраструктурном объекте.

Напомним, оккупанты ударили баллистикой по Днепру днем 10 апреля. Возник масштабный пожар. Правоохранители показали кадры с места ракетного удара.