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10 квітня 2025, 18:12

Удар балістикою по Дніпру: показали фото з наслідками

10 квітня 2025, 18:12
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Ілюстративне фото
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Внаслідок удару ракетою по Дніпру в місті спалахнула пожежа, є руйнування. В прокуратурі показали перший кадр з місця ворожої атаки

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура, передає RegioNews.

У прокуратурі розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину. Внаслідок атаки росіян по Дніпру увечері 10 квітня загинув чоловік, ще троє людей отримали поранення. Пошкоджена інфраструктура. У прокуратурі показали фото з місця атаки:

Також голова ОВА Сергій Лисак повідомив, що троє постраждалих у лікарнях. Це чоловіки 52 років та 55 річна жінка. Вони у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, що росіяни вдарили балістикою по Дніпру увечері 10 квітня. На місці атаки спалахнула масштабна пожежа. Також повідомляли про руйнування а території цивільного об'єкту.

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