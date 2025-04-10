Ілюстративне фото

Внаслідок удару ракетою по Дніпру в місті спалахнула пожежа, є руйнування. В прокуратурі показали перший кадр з місця ворожої атаки

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура, передає RegioNews.

У прокуратурі розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину. Внаслідок атаки росіян по Дніпру увечері 10 квітня загинув чоловік, ще троє людей отримали поранення. Пошкоджена інфраструктура. У прокуратурі показали фото з місця атаки:

Також голова ОВА Сергій Лисак повідомив, що троє постраждалих у лікарнях. Це чоловіки 52 років та 55 річна жінка. Вони у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, що росіяни вдарили балістикою по Дніпру увечері 10 квітня. На місці атаки спалахнула масштабна пожежа. Також повідомляли про руйнування а території цивільного об'єкту.