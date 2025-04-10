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Об этом сообщил глава ОВА, передает RegioNews.

Взрыв в Днепре раздался примерно в 16:10. В сети сообщали об атаке баллистикой. По словам Сергея Лысака , россияне атаковали город ракетой. На месте удара возник масштабный пожар. Также есть разрушение на территории гражданского объекта.

Информация продолжает обновляться. Известно о по меньшей мере трех пострадавших.

Также известно, что погиб по меньшей мере один человек. По словам главы ОВА, это 42-летний мужчина.

Напомним, ранее в пригороде Херсона россияне сбросили взрывчатку с беспилотника на пенсионера. 77-летний мужчина был госпитализирован с взрывной травмой и обломочными ранениями.