Россияне ударили по Днепру баллистокой: вспыхнул пожар, есть раненые и погибший
Россияне атаковали Днепр ракетой. На месте удара вспыхнул масштабный пожар
Об этом сообщил глава ОВА, передает RegioNews.
Взрыв в Днепре раздался примерно в 16:10. В сети сообщали об атаке баллистикой. По словам Сергея Лысака , россияне атаковали город ракетой. На месте удара возник масштабный пожар. Также есть разрушение на территории гражданского объекта.
Информация продолжает обновляться. Известно о по меньшей мере трех пострадавших.
Также известно, что погиб по меньшей мере один человек. По словам главы ОВА, это 42-летний мужчина.
Напомним, ранее в пригороде Херсона россияне сбросили взрывчатку с беспилотника на пенсионера. 77-летний мужчина был госпитализирован с взрывной травмой и обломочными ранениями.
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