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Россияне атаковали Никополь. В результате атаки есть пострадавшие. Среди них – 16-летний парень, который сейчас в тяжелом состоянии

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Сергея Лисака , россияне атаковали Никополь дроном-камикадзе. В результате удара 12 человек пострадали. Среди них – 16-летний подросток. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

"Повреждены общежитие и 5 авто. Обследование территории продолжается", - сказал глава ОВА.

Напомним, ранее россияне атаковали с дрона 64-летнего мужчину в Херсоне. На него сбросили взрывчатку. Мужчину госпитализировали с взрывной травмой и обломочными ранениями ног.