10:59  07 квітня
У Полтаві пів року не буде гарячої води: список вулиць
05:24  07 квітня
У Карпатах заблукали двоє 17-річних юнаків з Києва
04:28  07 квітня
На Харківщині в електричці чоловік показував пасажирам статевий орган
UA | RU
UA | RU
07 квітня 2025, 23:55

На Закарпатті винесли вирок чоловіку, який до смерті забив односельця

07 квітня 2025, 23:55
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Закарпатець, який забив до смерті знайомого, отримав судовий вирок. Найближчі роки він проведе у в'язниці

Про це повідомляє Поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

Чоловіка засудили до 7 років позбавлення волі за те, що він до смерті забив свого односельця. Сам інцидент стався восени минулого року. Тоді між між 41-річним зловмисником і 35-річним потерпілим виникла сварка під час застілля.

Коли конфлікт переріс у бійку, 41-річний фігурант кілька разів вдарив потерпілого кулаком по обличчю, а коли останній впав на підлогу, продовжив наносити йому удари ногами по різним частинам тіла.

Медики госпіталізували 35-річного до лікарні, проте від отриманих травм чоловік невдовзі помер.

Окрім ув'язнення, засуджений повинен виплатити відшкодування в розмірі понад 1,1 мільйони гривень.

Нагадаємо, раніше в Запоріжжі знайшли тіло чоловіка в подвалі. Правоохоронці з'ясували, що його вбила жінка. Чоловік помер від поранення внаслідок удару ножем.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
убивство поліція
Припікав тіло праскою та жорстоко бив: на Черкащині засудили чоловіка, який вбив свою співмешканку
07 квітня 2025, 21:55
У Києві чоловік задушив свою дружину
03 квітня 2025, 16:00
Всі новини »
04 квітня 2025
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Тема нових виборів президента і Верховної Ради України так чи інакше залишається на порядку денному, особливо зважаючи на можливе перемир'я чи взагалі зупинку війни. Коли саме відбудуться ці вибори і ...
03 квітня 2025
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Дональд Трамп продовжує свою миротворчу діяльність, поступово закопуючи і свою репутацію, і свої гіпотетичні шанси на Нобелівську премію миру. Але, як це не парадоксально, «великоднє перемир’я» ще не ...
31 березня 2025
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
В останні три роки, після початку повномасштабної війни, кількість українців, перш за все – українок, за кордоном серйозно зросла. Наші з вами співвітчизники опинилися в різних країнах світу, в різних...
27 березня 2025
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
2025 рік увійде в історію російсько-української війни як початок справді терористичної її складової – уже без жодних військових прикриттів, а напряму. Російські спецслужби, перш за все Федеральна служ...
За тиждень ЗСУ ліквідували понад 9,5 тисяч росіян
08 квітня 2025, 00:35
​​Один загиблий та двоє постраждалих: на Хмельниччині затримали водія, який пʼяним вчинив ДТП
08 квітня 2025, 00:15
Тіло знайшли в укритті: у Запоріжжі жінка зарізала чоловіка
07 квітня 2025, 23:30
На Харківщині в пожежі загинула 3-річна дівчинка
07 квітня 2025, 23:05
На Одещині винесли вирок військовому, який "відбивав" свого брата від поліції лопатою
07 квітня 2025, 22:35
Припікав тіло праскою та жорстоко бив: на Черкащині засудили чоловіка, який вбив свою співмешканку
07 квітня 2025, 21:55
Тримались за руки, а тепер поховали разом: у Кривому Розі попрощались з підлітками, яких вбила Росія
07 квітня 2025, 21:25
Небезпечні стихійні явища: в Укргідрометцентрі попередили про погоду на 8 квітня
07 квітня 2025, 20:55
На Харківщині російський дрон атакував поліцейських
07 квітня 2025, 20:35
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Олександр Мусієнко
Всі блоги »