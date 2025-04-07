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Закарпатець, який забив до смерті знайомого, отримав судовий вирок. Найближчі роки він проведе у в'язниці

Про це повідомляє Поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

Чоловіка засудили до 7 років позбавлення волі за те, що він до смерті забив свого односельця. Сам інцидент стався восени минулого року. Тоді між між 41-річним зловмисником і 35-річним потерпілим виникла сварка під час застілля.

Коли конфлікт переріс у бійку, 41-річний фігурант кілька разів вдарив потерпілого кулаком по обличчю, а коли останній впав на підлогу, продовжив наносити йому удари ногами по різним частинам тіла.

Медики госпіталізували 35-річного до лікарні, проте від отриманих травм чоловік невдовзі помер.

Окрім ув'язнення, засуджений повинен виплатити відшкодування в розмірі понад 1,1 мільйони гривень.

Нагадаємо, раніше в Запоріжжі знайшли тіло чоловіка в подвалі. Правоохоронці з'ясували, що його вбила жінка. Чоловік помер від поранення внаслідок удару ножем.