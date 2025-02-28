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На Волині судитимуть чоловіка, який жорстоко побив людину. Йому загрожує ув'язнення

Про це повідомляє Прокуратура Волинської області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався у кафе в селі Привітне Володимирського району. Між чоловіками стався конфлікт. Тоді 22-річний чоловік жорстоко побив іншого громадянина. Потерпілого госпіталізували з черепно-мозковою травмою та переломом склепіння й основи черепа.

При цьому відомо, що нападник перебував у міжнародному розшуку, але згодом був затриманий та нещодавно екстрадований в Україну. Скоро він постане перед судом.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині чоловік вбив свою матір. Це сталося під час застілля, коли вони посварилися. В ході сварки чоловік завдав матері близько десяти ударів топором.