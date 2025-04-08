В Днепре задержан мужчина, который жестоко избил человека

фото: Национальная полиция

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 6 апреля в Центральном районе города.

По предварительной информации, между двумя мужчинами возникла ссора, в ходе которой 36-летний нападающий нанес тяжелые травмы потерпевшему. 45-летний мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение.

Правоохранители оперативно задержали подозреваемого и сообщили о подозрении.

Злоумышленнику светит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Напомним, на Волыни в кафе мужчина избил другого посетителя до полусмерти.

Ранее в Ровенской области мужчина убил свою мать. Это произошло во время застолья, когда они поссорились. В ходе ссоры мужчина нанес матери около десяти ударов сокирой.