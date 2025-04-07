Фото: ТРК "Рудана" Кривой Рог

В Кривом Роге простились с 15-летними школьниками, погибшими в результате атаки россиян 4 апреля. Они были на свидании после уроков, когда ударила вражеская ракета

Об этом сообщает Общественное, передает RegioNews.

В Кривом Роге простились с 15-летними Данилой и Алиной. Подростки погибли 4 апреля в результате российских обстрелов. Они были влюбленным паром. В день трагедии они встретились на свидание после школы.

Даниил учился в 93-й гимназии, а Алина – в 113-й. Оба были единственными детьми в своих семьях. Тамара Евдокимова, и.о. директора 113-й гимназии, вспоминает, что Алина была очень светлым и красивым ребенком, который любил все, что связано с красотой и музыкой.

В момент удара они держались за руки вблизи детской площадки. Теперь юных влюбленных похоронили вместе.

"Мой сын Даниил был очень светлым человеком. Есть и будет. К сожалению, с Алиночкой мы познакомились только сегодня. Но, зная своего сына, скажу: "Алина, ты в надежных руках". Дети, вы всегда с нами", - сказал папа мальчика.

Напомним, что 4 апреля Россия баллистической ракетой атаковала жилой район Кривого Рога. В результате атаки врага погибли 20 человек. Из них – 9 дети. Также стало известно, что уже 8 апреля Совбез ООН соберется на срочное заседание по этому теракту.