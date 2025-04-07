Окупанти вдарили по Нікопольщині безпілотниками: поранені 3 цивільних
Вранці 7 квітня загарбники атакували Нікопольщину на Дніпропетровщині безпілотниками. Поранення дістали троє мирних мешканців
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
Відомо, що через удар дроном-камікадзе по Покровській громаді постраждав 57-річний чоловік. Потерпілий лікуватиметься амбулаторно.
"Безпілотником ворог вгатив і по Нікополю. Там поранило двох жінок – 49 та 56 років. Обох госпіталізували в стані середньої тяжкості", – додав Сергій Лисак.
Нагадаємо, сьогодні вранці окупаційні війська РФ атакували житловий будинок у Херсоні. Через російський обстріл постраждали вагітна жінка та її маленький син, які потрапили під завали.
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