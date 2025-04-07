Окупанти вдарили по Нікопольщині безпілотниками: поранені 3 цивільних

ілюстративне фото: Сергій Лисак

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Відомо, що через удар дроном-камікадзе по Покровській громаді постраждав 57-річний чоловік. Потерпілий лікуватиметься амбулаторно.

"Безпілотником ворог вгатив і по Нікополю. Там поранило двох жінок – 49 та 56 років. Обох госпіталізували в стані середньої тяжкості", – додав Сергій Лисак.

Нагадаємо, сьогодні вранці окупаційні війська РФ атакували житловий будинок у Херсоні. Через російський обстріл постраждали вагітна жінка та її маленький син, які потрапили під завали.