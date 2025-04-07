Оккупанты ударили по Никопольщине беспилотниками: ранены 3 гражданских

иллюстративное фото: Сергей Лысак

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Известно, что из-за удара дроном-камикадзе по Покровской общине пострадал 57-летний мужчина. Потерпевший будет лечиться амбулаторно.

"Беспилотником враг ударил и по Никополю. Там ранило двух женщин - 49 и 56 лет. Обеих госпитализировали в состоянии средней тяжести", - добавил Сергей Лысак.

Напомним, сегодня утром оккупационные войска РФ атаковали жилой дом в Херсоне. Из-за российского обстрела пострадали беременная женщина и ее маленький сын, попавшие под завалы.