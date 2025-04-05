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В Кривом Роге 7, 8 и 9 апреля объявили Днями траура по погибшим в результате вражеских ударов, произошедших в пятницу

Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает RegioNews.

"7, 8 и 9 апреля в Кривом Роге будут объявлены дни траура по погибшим в результате вчерашних террористических атак страны-убийцы на наш город", – написал он.

Вилкул назвал "массовым убийством мирного населения" удары баллистикой и беспилотниками, произошедшими 4 апреля.

Напомним, в пятницу вечером россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. После 23:00 российские захватчики запустили на город "Шахеды".

В результате вражеских атак погибли 19 человек, 9 из них – дети. Пострадали 68 гражданских.