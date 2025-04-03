Фото: Нацполіція

Про це повідомляє Нацполіція Чернігівської області, передає RegioNews.

За даними слідства, приватна фірма взялась за капітальний ремонт будівлі державної установи. Проте в результаті підприємець зі спільниками економили на будівельних матеріалах. При цьому деякі роботи взагалі не виконували. "Заощаджені" гроші вони забирали собі.

Також підрядник заощадив та залучив до робіт людей, яким платили "в конвертах" - і платили значно менше, аніж було вказано в документах. Таким чином державі завдали збитків на майже мільйон гривень.

"Наразі фігурантам оголошено про підозру. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше правоохоронці повідомили про підозру командиру та заступнику командира однієї з військових частин на Закарпатті, які переплатили 6 млн грн за будівництво військового житла. Відомо, що вони безпідставно збільшували вартість будівельних робіт, включивши в ціну податок на додану вартість, хоч за законодавством при будівництві житлових об’єктів ПДВ не нараховується.