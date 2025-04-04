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Правоохранители разоблачили организацию, которая разворовывала бюджетные средства в Кривом Роге. В частности, это деньги на содержание кладбищ

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Правоохранители в Кривом Роге разоблачили 10 участников преступной организации. Во главе оказался директор коммунального предприятия горсовета. Итого они завладели почти 7 миллионами гривен.

По данным правоохранителей, директор коммунального предприятия Криворожского городского совета разработал схему завладения бюджетными средствами, выделенными на содержание кладбищ, перевозку тел погибших военнослужащих ВСУ и ремонт покрытия в скверах на территории города. Кривого Рога.

В 2023-2024 годах по результатам тендерной процедуры подозреваемые заключали договоры по содержанию кладбищ, междугородних транспортных перевозок тел погибших защитников и ремонту объектов благоустройства. В официальных отчетах они завышали стоимость материалов и услуг. "Заработанные" деньги злоумышленники делили между собой.

"В настоящее время трем фигурантам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. По другим подозреваемым избрание мер разрешается", - сообщили правоохранители.

Напомним, в Киеве будут судить инженера по технадзору и подрядчику, которые завысили стоимость ремонта укрытия в школе в Шевченковском районе на 1,5 млн гривен.