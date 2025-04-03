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На Харківщині затримали жінку, яка була в міжнародному розшуку. Йдеться про справу про виробництво наркотиків

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Правоохоронці повідомили про підозру жінці міста Златопіль. Виявилось, що вона понад 10 років перебувала в міжнародному розшуку. У 2014 році вона скоїла злочин, передбачений ч. 2 ст. 317. Це організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів.

19 березня вона повернулась в Україну, тоді її й затримали. Їй обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

"Зловмисниці повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Обвинувальний акт скеровано до суду. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Львівщині викрили міжнародний наркотрафік. Поставки надходили з країн Північної Америки та розповсюджувалися в Україні через одного з міжнародних поштових операторів і Телеграм-канали.