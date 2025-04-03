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03 квітня 2025, 21:50

На Дніпропетровщині російський безпілотник влучив у будинок: сталась пожежа

03 квітня 2025, 21:50
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Фото: ДСНС
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На Дніпропетровщині внаслідок атаки російським дроном загорівся житловий будинок. Рятувальники гасили пожежу

Про це повідомляє ДСНС України, передає RegioNews.

На Дніпропетровщині в Синельниківському районі через влучання російського безпілотника загорівся житловий будинок. Пожежа охопила площу 80 квадратних метрів. Рятувальники ліквідували пожежу.

На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих.

Нагадаємо, голова ОВА області повідомляв, що 3 квітня російські загарбники били по Нікопольщині та Синельниківщині з важкої артилерії, а також безпілотниками. Внаслідок атаки в області, попередньо, постраждало троє людей.

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