В Днепропетровской области российский беспилотник попал в дом: произошел пожар
На Днепропетровщине в результате атаки российским дроном загорелся жилой дом. Спасатели тушили пожар
Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает RegioNews.
В Днепропетровской области в Синельниковском районе из-за попадания российского беспилотника загорелся жилой дом. Пожар охватил площадь 80 квадратных метров. Спасатели ликвидировали пожар.
К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
Напомним, глава ОВА области сообщал, что 3 апреля российские захватчики избивали по Никопольщине и Синельниковщине из тяжелой артиллерии, а также беспилотниками. В результате атаки в области, предварительно, пострадали три человека.
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