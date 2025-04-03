Росіяни атакували безпілотником цивільне авто в Херсоні: є поранені
У четвер, 3 квітня, російські окупанти завдали удару по автомобілю в Корабельному районі Херсона. Внаслідок ворожої атаки постраждали мирні жителі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.
Відомо, що через скидання вибухівки з БпЛА постраждали 53-річна жінка та 55-річний чоловік.
"Їх з контузіями, вибуховими та черепно-мозковими травмами доправили до лікарні. Медики оцінюють стан потерпілих як середньої тяжкості", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у селищі Кіндійка Херсонської області російський дрон атакував чоловіка. Він дістав травми.
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