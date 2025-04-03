Війська РФ обстріляли Дніпропетровщину з важкої артилерії: постраждали 3 людей
Протягом доби загарбники били по Нікопольщині та Синельниківщині з важкої артилерії. Також ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками. Є поранені цивільні
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
Внаслідок ворожих атак у Нікополі та Марганецькій громаді пошкоджені комунальне підприємство, три приватні будинки, дві господарські споруди, гараж та авто. Виникла пожежа.
Надвечір агресор атакував Синельниківщину. Ворог вдарив по Межівській, Великомихайлівській та Маломихайлівській громадах.
"Постраждали, попередньо, троє людей. Зайнялася приватна оселя, ще з десяток – понівечені. Зачепило лінії електропередач та водогін", – додав Сергій Лисак.
Нагадаємо, 3 квітня російські окупанти завдали удару по автомобілю в Корабельному районі Херсона. Внаслідок ворожої атаки постраждали мирні жителі.