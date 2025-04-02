Житель Днепропетровщины стрелял по авто с людьми и угрожал убить прохожего

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На Днепропетровщине будут судить 43-летнего жителя Покрова Никопольского района, который открыл стрельбу во дворе жилого дома, а затем угрожал убийством случайному прохожему

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Днепропетровской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 28 марта, около 19:45, на улице Героев Артана. Как установили правоохранители, мужчина во дворе многоэтажки получил травматический пистолет и произвел выстрел в направлении автомобиля с людьми. После этого он начал угрожать оружием 31-летнему местному жителю, оказавшемуся рядом.

Полицейские оперативно задержали нарушителя, изъяли у него пистолет и патроны. На следующий день, 29 марта, фигуранту сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч.4 ст.296 (хулиганство) и ч.1 ст.129 (угроза убийством).

"Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Продолжается досудебное расследование", — говорится в сообщении.

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