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В ОВАе показали последствия ударов россиян 28 марта. Россияне снова били по области артиллерией и дронами-камикадзе

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

В течение дня российская армия снова атаковала Днепропетровщину. В частности, под ударами россиян были райцентр, Марганецкая, Покровская, Красногригорьевская общины. Агрессор применял тяжелую артиллерию и дроны-камикадзе.

К сожалению, есть пострадавшие. 48-летний мужчина был госпитализирован. Еще один 46-летний мужчина будет лечиться дома.

Также сообщается о поврежденных фермерском хозяйстве, шиномонтаже, 2 многоэтажках и 2 частных домах, 5 хозяйственных и дворовых сооружениях.

"По Зеленодольскому обществу Криворожского района враг попал беспилотниками. Изуродована инфраструктура. Люди уцелели", - добавил Сергей Лысак.

Напомним, что вечером 28 марта россияне ударили по Днепру. Сообщалось о повреждениях частного жилищного сектора. Также известно, что есть попадание в элитный ресторанный комплекс.