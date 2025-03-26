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26 березня 2025, 23:15

Потрібен тиск на Росію: Зеленський відреагував на чергову атаку росіян

26 березня 2025, 23:15
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Фото: YouTube
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Росіяни вчергове атакували безпілотниками українські міста. Президент України прокоментував це, зауваживши на необхідності тиснути на терориста

Про це написав у соцмережі Володимир Зеленський, передає RegioNews.

Президент України відреагував на те, що РФ обстріляла Харків, Суми, Дніпро та інші міста. За його словами, кожна доба в Україні - це масштабні атаки ударними дронами. Зеленський підкреслив, що це Іран навчив РФ виробляти такі дрони.

"Сьогодні вже більш ніж десяток дронів ударили по нашому Харкову – одному з найбільших міст України. Пошкоджені звичайні будинки, станом на зараз постраждало 8 людей, в тому числі і 12-річна дівчинка. Жодна країна не повинна через таке проходити", - каже президент України.

Зеленський додав, що на тлі цього недоречно говорити про послаблення тиску на РФ. Він наголосив, що Росія щодня затягує цю війну та вбиває. Вже пів місяця, нагадав Зеленський, на столі американська пропозиція безумовного припинення вогню.

"Потрібен тиск на Росію, щоб уберегти життя людей і щоб дипломатія працювала швидше й повніше. Без тиску на Росію не буде результату", - впевнений Зеленський.

Нагадаємо, що також росіяни 26 березня атакували Дніпро. В ОВА повідомляли, що внаслідок атаки в місті виникло одразу декілька пожеж. Повідомлялось, що загорілись будівлі та автомобілі.

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