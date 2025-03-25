Фото: прокуратура

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

В Кривом Роге правоохранители задержали мужчину, который готовил теракт возле административного здания. Известно, что 26-летний подозреваемый через мессенджер Telegram согласился за денежное вознаграждение в размере 2,5 тыс. долларов США совершить террористический акт на территории города Кривой Рог.

Для этого мужчина заранее принес в арендованное жилье самодельное взрывное устройство. Также он принес тротил и детонаторы. Взрывчатку он планировал заложить возле одного из административных зданий.

"Благодаря скоординированным и слаженным действиям силовиков теракта удалось предотвратить, а исполнителя – задержать. В настоящее время подозреваемый находится под стражей", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее в Одессе СБУ задержала агентку ФСБ. Известно, что она занималась сбором координат для последующих ракетных и дроновых атак России на город, а во избежание ответственности намеревалась бежать в РФ.