На Одещині поліцейські затримали 14-річну терористку, яка підпалила електропідстанцію

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Школярка виконала завдання, яке отримала в одному з месенджерів. За скоєне їй загрожують примусові заходи виховного характеру

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Подія сталася минулого тижня в одному з сіл Березівського району Одеської області. Дочекавшись, коли на вулиці стемніє, дівчина пішла до трансформаторної підстанції, облила її легкозаймистою рідиною і підпалила. Процес вона зафіксувала на камеру для підтвердження замовнику виконаної "роботи".

Люди, які проживають неподалік, помітили пожежу і ліквідували її та повідомили про подію поліцію.

Правоохоронці встановили, що 14-річна дівчина під час пошуку "легкого" заробітку в одному з каналів телефонного месенджера погодилася за грошову винагороду здійснити підпал об’єкта електроенергетики.

Слідчі розпочали провадження за ч. 2 ст. 194-1 (умисне пошкодження об'єктів електроенергетики) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Одещині поліцейські затримали "на гарячому" 37-річного чоловіка за збут боєприпасів та наркотиків.