07:10  19 березня
Шпигунство на оборонному заводі: на Кіровоградщині "кріт" ФСБ отримав 15 років тюрми
10:25  19 березня
На Полтавщині чоловік вистрілив із пістолета в працівника ТЦК
06:14  19 березня
З Києва до США намагалися відправити посилкою опудала папуг та череп вовка
UA | RU
UA | RU
19 березня 2025, 10:44

На Одещині поліцейські затримали 14-річну терористку, яка підпалила електропідстанцію

19 березня 2025, 10:44
Читайте также на русском языке
фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Школярка виконала завдання, яке отримала в одному з месенджерів. За скоєне їй загрожують примусові заходи виховного характеру

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Подія сталася минулого тижня в одному з сіл Березівського району Одеської області. Дочекавшись, коли на вулиці стемніє, дівчина пішла до трансформаторної підстанції, облила її легкозаймистою рідиною і підпалила. Процес вона зафіксувала на камеру для підтвердження замовнику виконаної "роботи".

Люди, які проживають неподалік, помітили пожежу і ліквідували її та повідомили про подію поліцію.

Правоохоронці встановили, що 14-річна дівчина під час пошуку "легкого" заробітку в одному з каналів телефонного месенджера погодилася за грошову винагороду здійснити підпал об’єкта електроенергетики.

Слідчі розпочали провадження за ч. 2 ст. 194-1 (умисне пошкодження об'єктів електроенергетики) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Одещині поліцейські затримали "на гарячому" 37-річного чоловіка за збут боєприпасів та наркотиків.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
підпал електростанція Одеська область поліція пожежа
На Одещині затримали правоохоронця, який за 15 000 доларів "допомагав" списатися із військового обліку
18 березня 2025, 16:14
На Одещині вилучили з обігу контрафактні цигарки на 200 тисяч гривень
18 березня 2025, 02:47
Одеські поліцейські встановлюють обставини ДТП, внаслідок якої постраждала пенсіонерка
17 березня 2025, 19:25
Всі новини »
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
В Одесі поліція затримала чоловіка, який за 3000 доларів оформляв документи на постійне проживання іноземцям
19 березня 2025, 12:07
В Умані під час застілля вітчим побив пасинка битою
19 березня 2025, 11:59
У Києві учні початкових класів "замінували" школу
19 березня 2025, 11:45
Жодних ПТУ. В Україні хочуть змінити систему професійно-технічної освіти
19 березня 2025, 11:22
Намагався підірвати поліцейських: агенту РФ світить до 10 років тюрми
19 березня 2025, 11:05
Російські удари по лікарнях і багатоповерхівці на Сумщині: загинула людина, 3 поранених
19 березня 2025, 11:00
Ексдепутата "Слуги народу" посадили на 5 років: що він накоїв
19 березня 2025, 10:59
Російські дрони атакували підприємство на Чернігівщині
19 березня 2025, 10:51
Дніпрянка кинула гранату в сусіда у відповідь на зауваження
19 березня 2025, 10:35
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Всі публікації »
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »